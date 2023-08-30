Пропагандисты обвиняют минобороны РФ в попытке скрыть жестокое обращение с военными в Херсонской области, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Пропагандисты обвиняют минобороны России в якобы постановке видеоответа, в котором 5 мужчин, утверждающих, что служат в 205-й отдельной мотострелковой бригаде, призвали милблогеров воздержаться от обсуждения якобы отсутствия артиллерийской поддержки военных.

Один милблогер отметил, что российское военное командование начало наказывать военнослужащих 205 отдельной мотострелковой бригады за то, что они высказывались об этих проблемах.

Отмечается, что милблогеры также утверждали, что проблемы с артиллерийской поддержкой начались после назначения командующим 205-й отдельной механизированной бригады бывшего командира 100-й отдельной механизированной стрелковой бригады так называемой Донецкой Народной Республики по псевдониму "Скиф". Милблогеры утверждали, что ранее "Скиф" "уничтожил" 100-ю отдельную механизированную стрелковую бригаду, получая государственные награды.

"Министерство обороны России, в частности, еще не умалчивало эти жалобы, что может свидетельствовать о том, что российское военное командование не уверено, что оно может эффективно это сделать в настоящее время", добавили в сообщении.