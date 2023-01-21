Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции
Пропагандистский российский телеканал RT France заявил о своем закрытии во Франции после блокировки счетов
Об этом сообщил сам телеканал RT France в телеграмме.
"После пяти лет настойчивости власти достигли своей цели: закрытие RT France", - говорится в пресс-релизе телеканала.
Известно, что в марте 2022 г. RT и Sputnik были запрещены в ЕС для борьбы с российской дезинформацией на фоне вторжения России в Украину. Однако RT France продолжал производить контент из своего бюро в западном районе Парижа, транслировавшегося в африканских франкоязычных странах.
Несмотря на санкции ЕС, RT France также оставался в Интернете, в том числе на маргинальных платформах, таких как Odysee.
- 19 января Франция заморозила банковские счета кремлевского пропагандистского канала RT France, что сделало невозможным деятельность телеканала. По словам одного из сотрудников, среди коллектива есть страх не только не получить зарплату в конце января, но и остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".
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