Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции

Об этом сообщил сам телеканал RT France в телеграмме.

"После пяти лет настойчивости власти достигли своей цели: закрытие RT France", - говорится в пресс-релизе телеканала.

Известно, что в марте 2022 г. RT и Sputnik были запрещены в ЕС для борьбы с российской дезинформацией на фоне вторжения России в Украину. Однако RT France продолжал производить контент из своего бюро в западном районе Парижа, транслировавшегося в африканских франкоязычных странах.

Несмотря на санкции ЕС, RT France также оставался в Интернете, в том числе на маргинальных платформах, таких как Odysee.

19 января Франция заморозила банковские счета кремлевского пропагандистского канала RT France, что сделало невозможным деятельность телеканала. По словам одного из сотрудников, среди коллектива есть страх не только не получить зарплату в конце января, но и остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".

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