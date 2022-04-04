Пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной" – это доказательство для трибунала над РФ, - Зеленский
Статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная в агентстве "РИА Новости", является одним из доказательств будущего трибунала против военных преступников из РФ
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Румынии.
"Это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников", - сказал он.
По словам Зеленского, "в статье описывается порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства надо стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего количества наших людей" в войне только приветствуется"
Читайте такжн: Репрессии, цензура и уничтожение государственности: кремлевские пропагандисты рассказали, что планируют сделать с Украиной
"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче - но на всей территории Украины", – заявил Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное