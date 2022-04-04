Пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной" – это доказательство для трибунала над РФ, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Румынии.

"Это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников", - сказал он.

По словам Зеленского, "в статье описывается порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства надо стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего количества наших людей" в войне только приветствуется"

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"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче - но на всей территории Украины", – заявил Зеленский.