Пропагандистка Скабеева, командир батальона "Спарта": Госдеп США объявил новые санкции в годовщину полномасштабного вторжения РФ
Государственный департамент США в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц
Санкционный список обнародовал Госдеп 24 февраля.
В частности, там приведены имена нескольких глав федеративных единиц России, девять министров (в том числе министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков и министр цифрового развития Маскут Шадаев), пропагандистка Ольга Скабеева, главарь террористической организации "ЛНР " Леонид Пасечник, командир батальона "Спарта" "ДНР" Артем Жога и другие.
Также известно, что финансовые санкции наложены на ряд компаний, работающих в секторе обороны России, а также помогающие ей уклоняться от уже введенных санкций.
Кроме того, Государственный департамент объявил о введении визовых ограничений для 1219 российских военных, включая офицеров, за действия, угрожающие или нарушающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.
- Напомним: Соединенные Штаты в пятницу, 24 февраля, ввели новые санкции против России и третьих стран, поддерживающих военные усилия страны-агрессора.
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