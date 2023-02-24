Санкционный список обнародовал Госдеп 24 февраля.

В частности, там приведены имена нескольких глав федеративных единиц России, девять министров (в том числе министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков и министр цифрового развития Маскут Шадаев), пропагандистка Ольга Скабеева, главарь террористической организации "ЛНР " Леонид Пасечник, командир батальона "Спарта" "ДНР" Артем Жога и другие.

Также известно, что финансовые санкции наложены на ряд компаний, работающих в секторе обороны России, а также помогающие ей уклоняться от уже введенных санкций.

Кроме того, Государственный департамент объявил о введении визовых ограничений для 1219 российских военных, включая офицеров, за действия, угрожающие или нарушающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.