Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что возле ее дома второй раз за неделю упал дрон
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в воскресенье, 27 августа, заявила, что возле ее дома второй раз за неделю упал беспилотник
Об этом пишет РИА Новости.
"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", - сказала пропагандистка.
Она заявила, что дроны запустили "террористы" для того, чтобы Россия якобы прекратила войну против Украины. По ее словам, такие действия могут привести к тому, что "мы не то, что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ".
Как подчеркнула российская пропагандистка, российские военные делают все возможное, чтобы отбивать атаки беспилотников.
"И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять - в зависимости от того, какой ущерб был нанесен", - сказала Симоньян.
- Напомним, что 21 августа 2023 года Симоньян в своем тг-канале заявила, что якобы сбитый в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице от ее дома.
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