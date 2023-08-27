Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что возле ее дома второй раз за неделю упал дрон

Об этом пишет РИА Новости.

"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", - сказала пропагандистка.

Она заявила, что дроны запустили "террористы" для того, чтобы Россия якобы прекратила войну против Украины. По ее словам, такие действия могут привести к тому, что "мы не то, что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ".

Как подчеркнула российская пропагандистка, российские военные делают все возможное, чтобы отбивать атаки беспилотников.



"И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять - в зависимости от того, какой ущерб был нанесен", - сказала Симоньян.