Пропагандистка Симоньян объяснила, почему дроны долетают до Москвы: тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что спрашивала военных РФ, почему беспилотники долетают до Москвы, на что ей ответили, что тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Я задавала этот вопрос военным. Они говорят, что ПВО не предназначено для того, чтобы замечать и отлавливать вот эти маленькие штучки, потому что тогда оно будет непрерывно стрелять по птицам, по любым", - об этом она заявила телеэфире.
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