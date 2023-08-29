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Пропагандистка Симоньян объяснила, почему дроны долетают до Москвы: тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам

29 августа, 2023 вторник
12:04
Мир Маргарита Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что спрашивала военных РФ, почему беспилотники долетают до Москвы, на что ей ответили, что тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Я задавала этот вопрос военным. Они говорят, что ПВО не предназначено для того, чтобы замечать и отлавливать вот эти маленькие штучки, потому что тогда оно будет непрерывно стрелять по птицам, по любым", - об этом она заявила телеэфире.

  • Ранее ЦПД сообщал , что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что страны НАТО "были заинтересованы в устранении" Пригожина.

  • 27 августа российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила , что возле ее дома второй раз за неделю упал беспилотник.

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Россия
Война с Россией
безпілотник
фейк
пропаганда
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