Пропагандистка Симоньян объяснила, почему дроны долетают до Москвы: тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Я задавала этот вопрос военным. Они говорят, что ПВО не предназначено для того, чтобы замечать и отлавливать вот эти маленькие штучки, потому что тогда оно будет непрерывно стрелять по птицам, по любым", - об этом она заявила телеэфире.