Сотрудники ведущих российских госинформресурсов должны были освещать деятельность Лаврова в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк) во время председательства РФ в Совбезе ООН. Факт отказа в визах своему пропагандистскому сопровождению Лавров подтвердил лично. Его заявление появилось в 16.33 на официальном сайте МИД РФ.

По летнему времени, напомним, разницы во времени между Киевом и Москвой нет.

"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что на этот раз с учетом внимания, вовлеченного в их безобразное поведение, все будет иначе. Я ошибался", - прокомментировал ситуацию Лавров.

Читайте также : Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии, - Климкин. Эксклюзив Еспресо

"Мы это не забудем и не простим", - подчеркнул он.

По словам заместителя Лаврова Сергея Рябкова, которого цитирует РИА "Новости", американская сторона якобы до последнего тянула с визами, уверяя, что они "на подходе", и в последний момент отказала.

Отныне, как ответный шаг со стороны Кремля, "американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт", сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.