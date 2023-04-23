Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт"
Посольство Соединенных Штатов Америки в России в воскресенье, 23 апреля 2023 года, отказало пропагандистскому пулу главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова в выдаче въездных виз
Сотрудники ведущих российских госинформресурсов должны были освещать деятельность Лаврова в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк) во время председательства РФ в Совбезе ООН. Факт отказа в визах своему пропагандистскому сопровождению Лавров подтвердил лично. Его заявление появилось в 16.33 на официальном сайте МИД РФ.
По летнему времени, напомним, разницы во времени между Киевом и Москвой нет.
"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что на этот раз с учетом внимания, вовлеченного в их безобразное поведение, все будет иначе. Я ошибался", - прокомментировал ситуацию Лавров.
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"Мы это не забудем и не простим", - подчеркнул он.
По словам заместителя Лаврова Сергея Рябкова, которого цитирует РИА "Новости", американская сторона якобы до последнего тянула с визами, уверяя, что они "на подходе", и в последний момент отказала.
Отныне, как ответный шаг со стороны Кремля, "американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт", сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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