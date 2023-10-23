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Пропагандист Вышинский, которого обменяла Украина в РФ, возглавил российское государственное агентство

23 октября, 2023 понедельник
15:56
Мир

Подозреваемый в госизмене пропагандист Кирилл Вышинский, которого в 2019 году Украина отдала по обмену в РФ, возглавил российское государственное агентство Радио Sputnik

Об этом идет речь в сообщении на сайте пропагандистского СМИ.

Указывается, что по прибытии в РФ Вышинский занимал должность исполнительного директора международной медиагруппы "Россия Сегодня". Также он якобы награжден медалью ордена "За заслуги перед Родиной" I степени и премией правительства Российской Федерации.

Кто такой Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский родом из Днепра. В 2018 году СБУ провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", где Вышинский был главредом. Известно, что в 2014 году он ездил в оккупированный Крым и оправдывал российскую агрессию. Ему объявили о подозрении в госизмене. Также Вышинскому инкриминируют попытку свержения конституционного строя, сепаратизм, разжигание национальной розни и незаконное хранение оружия. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и 8 раз продлевал ее.

Пророссийская партия "Оппозиционный блок" выразила возмущение по поводу ареста Вышинского и заявила о готовности поручиться за него. На одном из судебных заседаний пропагандист заявил о желании выйти из гражданства Украины. К тому времени у него уже был паспорт РФ. 7 сентября 2019 года Вышинского отдали России в рамках обмена "35 на 35". Дела против него открыты и по сей день.

Украина
Россия
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