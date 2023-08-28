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Пропагандист Соловьев считает, что страны НАТО "были заинтересованы, чтобы не было" Пригожина

28 августа, 2023 понедельник
11:27
Война с Россией

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что страны НАТО "были заинтересованы в устранении" Пригожина

Об этом сообщили в telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

Кремлевский пропагандист Соловьев утверждает, что именно страны НАТО были заинтересованы в "устранении".

"Вот сейчас нашему государству важно не потерять и если возможно - перехватить инструменты. Не потерять Африку. Вот африканские лидеры, они уже говорят: "у нас контракт со страной, мы готовы со страной". Поэтому сейчас ясно, кто в первую очередь заинтересован в том , чтобы не было Пригожина и музыкантов, - это, конечно, страны НАТО".

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин.

Есть несколько версий об авиакатастрофе:

1) самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса С-300;

2) сбили с ПВО;

3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Специалисты в рамках расследования крушения самолета в Тверской области РФ 27 августа завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз. Исследование в частности подтвердило гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина .

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

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