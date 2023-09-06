Пропагандист Соловьев призвал россиян не публиковать информацию об обстрелах территории РФ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Не нужно размещать фото и видеоматериалы о попадании по объектам на территории РФ, тем более когда это делает губернатор. Вот не нужно играть в блоггеров", - сказал пропагандист.

Он также подчеркнул, что таким образом сами россияне "приносят радость" украинцам.

"Не надо доставлять радость укронацистам и де-факто выступать в качестве верификаторов и корректоров их ударов. Не делайте этого", - сказал Соловьев.

Зато уже сегодня министерство обороны РФ заявило о якобы атаке беспилотника по Брянской области. По их словам, российское ПВО якобы уничтожило воздушную цель.