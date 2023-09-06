Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Пропагандист Соловьев призвал россиян не публиковать информацию об обстрелах территории РФ

Пропагандист Соловьев призвал россиян не публиковать информацию об обстрелах территории РФ

6 сентября, 2023 среда
10:40
Война с Россией

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал жителей РФ сохранять информационную тишину и не публиковать материалы об атаках по территории России

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Не нужно размещать фото и видеоматериалы о попадании по объектам на территории РФ, тем более когда это делает губернатор. Вот не нужно играть в блоггеров", - сказал пропагандист.

Он также подчеркнул, что таким образом сами россияне "приносят радость" украинцам.

"Не надо доставлять радость укронацистам и де-факто выступать в качестве верификаторов и корректоров их ударов. Не делайте этого", - сказал Соловьев.

Зато уже сегодня министерство обороны РФ заявило о якобы атаке беспилотника по Брянской области. По их словам, российское ПВО якобы уничтожило воздушную цель.

  • В российском Санкт-Петербурге во вторник, 5 сентября, произошел взрыв во дворе военкомата в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу.
Россия
пропаганда
Читайте также:
Офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок (позивний Пісня)
4 сентября, 2023 понедельник
"Что вообще в голове творится?": Рассказ офицера НГУ о плененном летчике РФ, который просил вернуть ему иконки после того, как разбомбил церковь
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
5 сентября, 2023 вторник
Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
4 сентября, 2023 понедельник
Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 37.94
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
11:34
Обновлено
Комитет ВРУ поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ
11:24
На юге Бразилии бурлит сильнейший в истории циклон: погибли более 20 человек
11:23
Обзор
Российские торговцы людьми вербовали кубинцев на войну в Украине, ВСУ пытаются прорвать вторую линию обороны россиян. Акценты мировых СМИ 6 сентября
11:04
"Такое случается в зоне боевых действий": в Британии сообщили, что Украина потеряла танк Challenger 2
11:01
В Одесской области пограничники задержали учителя, навязывавшего ученикам российские нарративы
10:58
Обновлено
Защита критической инфраструктуры зимой: Зеленский провел заседание Ставки
10:57
коррупция
В Украине запустили портал обличителей коррупции
10:54
В Киев приехал посол UNITED24, французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс
10:40
В Украине будет царить сухая и солнечная погода: прогноз на 7 сентября от Натальи Диденко
10:34
"Проснулся в 04:45": британский писатель Стивен Фрай поделился опытом пребывания в укрытии в Киеве
10:30
На восстановление Украины нужно направить арестованные российские деньги, - американские эксперты
10:28
Страны G7 отложили регулярные пересмотры ограничений на российскую нефть из-за резкого роста цен, - Reuters
10:22
Приложение Lookout для людей с нарушениями зрения стало доступным на украинском языке
10:18
Стефанчук прибыл в Японию для участия в парламентском саммите G7
09:52
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены
09:52
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:30
Армения
Армения объявила о совместных военных учениях с США
09:23
Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина
09:23
Обновлено
РФ атаковала Киев ракетами и обстреляла Одесщину "шахедами": погиб 1 человек, есть разрушения
09:18
Британская разведка объяснила, зачем в РФ была введена программа по обучению школьников пользоваться оружием и управлять БПЛА
09:10
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, - СМИ
09:03
Япония и Турция будут сотрудничать в восстановлении инфраструктуры Украины
09:00
Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться
08:50
Россияне готовятся взять реванш и перехватить инициативу на фронте, - Сырский
08:10
Николай Шапаренко
Сборная Украины потеряла важного футболиста перед матчами с Англией и Италией
08:05
OPINION
Николай Княжицкий
Вышеградская группа – V4 – прошлое или будущее
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 610 окупантов, 36 артсистем и 8 танков, - Генштаб
07:35
Массированный удар РФ по Украине 6 сентября: силы ПВО уничтожили 8 ракет и 15 "шахедов"
06:46
Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших
06:44
штурм капитолия
В США приговорили к 22 годам заключения одного из организаторов штурма Капитолия
06:15
Британия планирует признать ЧВК Вагнера террористической организацией
05:34
Силы обороны продолжают успешное наступление в Запорожской области, - ISW
04:30
"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА
03:27
Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации
01:54
Виталий Буяльский
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
01:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября
01:20
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
00:40
Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине
00:12
Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек
2023, вторник
5 сентября
23:58
Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV