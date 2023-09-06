Пропагандист Соловьев призвал россиян не публиковать информацию об обстрелах территории РФ
Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал жителей РФ сохранять информационную тишину и не публиковать материалы об атаках по территории России
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Не нужно размещать фото и видеоматериалы о попадании по объектам на территории РФ, тем более когда это делает губернатор. Вот не нужно играть в блоггеров", - сказал пропагандист.
Он также подчеркнул, что таким образом сами россияне "приносят радость" украинцам.
"Не надо доставлять радость укронацистам и де-факто выступать в качестве верификаторов и корректоров их ударов. Не делайте этого", - сказал Соловьев.
Зато уже сегодня министерство обороны РФ заявило о якобы атаке беспилотника по Брянской области. По их словам, российское ПВО якобы уничтожило воздушную цель.
- В российском Санкт-Петербурге во вторник, 5 сентября, произошел взрыв во дворе военкомата в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу.
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