Пропагандист Лукашенко перевел вину за миграционный кризис на украинцев

С таким заявлением выступил провластный белорусский политолог, автор напечатанных в Москве антиукраинских книг о Голодоморе и войне на Донбассе Юрий Шевцов. На это обращает внимание Наша нива.



"Я просматриваю польскую официальную сводку: две попытки прорваться за ночь по несколько десятков человек каждая. Были задержаны несколько курьеров, которые пытались вывезти беженцев в Германию. Снова несколько граждан Украины. Среди задержанных курьеров вообще бросаются в глаза граждане Украины. Поляки берут их почти каждый день", - сказал комментатор.



Юрий Шевцов не исключает, что якобы созданная украинцами курьерская сеть стала важным каналом доставки беженцев с белорусской границы в Германию.



"Если они подключились к движению с белорусской границы, это значит, что украинские возможности трафика в Польше и Германии теперь должны резко возрасти. То есть надо обратить внимание на украинско-польскую границу", - подчеркнул политический обозреватель, поддерживающий режимы Путина и Лукашенко.





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