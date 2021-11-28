Пропагандист Лукашенко перевел вину за миграционный кризис на украинцев
Среди задержанных в Польше людей, способствующих пересечению нелегальными мигрантами границы Беларуси с Польшей, "бросаются в глаза" граждане Украины
С таким заявлением выступил провластный белорусский политолог, автор напечатанных в Москве антиукраинских книг о Голодоморе и войне на Донбассе Юрий Шевцов. На это обращает внимание Наша нива.
"Я просматриваю польскую официальную сводку: две попытки прорваться за ночь по несколько десятков человек каждая. Были задержаны несколько курьеров, которые пытались вывезти беженцев в Германию. Снова несколько граждан Украины. Среди задержанных курьеров вообще бросаются в глаза граждане Украины. Поляки берут их почти каждый день", - сказал комментатор.
Юрий Шевцов не исключает, что якобы созданная украинцами курьерская сеть стала важным каналом доставки беженцев с белорусской границы в Германию.
"Если они подключились к движению с белорусской границы, это значит, что украинские возможности трафика в Польше и Германии теперь должны резко возрасти. То есть надо обратить внимание на украинско-польскую границу", - подчеркнул политический обозреватель, поддерживающий режимы Путина и Лукашенко.
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