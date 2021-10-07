Пропагандист Гитлера Геббельс еще является почетным гражданином немецкого Потсдама

Об этом сообщает агентство DPA , передает Укринформ .

Почетное звание Геббельсу предоставили власти города Бабельсберг 1 апреля 1938, через год Бабельсберг был включен в состав Потсдама.

На сайте, где перечислены все почетных граждан города с 19 века, указано, что почетное гражданство Геббельса, "не было отменено посмертно, вероятно, по незнанию власти".



Этот факт обнаружили сотрудники мэрии. Вероятно, звание будет официально отменено.