Пропагандируют истинные ценности и говорят правильные вещи, - боксер из России назвал Ломаченко и Усика "патриотами Украины"
Российский боксер Александр Безпутин заявил, что Василий Ломаченко и Александр Усик являются настоящими патриотами Украины, пропагандирующими истинные ценности
Об этом сообщает Матч ТВ.
По словам Безпутина, Ломаченко и Усик говорят правильные вещи, а их хейтеры - ублюдки.
"Не очень хочется лезть в политику. Что теперь читаешь, что после боя с Лопесом. Там такое придумывают. Уродов полно. Меня это шокирует: что Ломаченко, что Усик являются настоящими патриотами, пропагандируют истинные ценности нормального человека. Они говорят правильные вещи. А в результате в их адрес идет троллинг. Честно, я не могу понять, и здесь цензурных слов не найти. Они патриоты своей страны, я своей. И мы уважаем наши позиции по отношению к своим странам. Это же нормально", - сказал российский боксер Александр Безпутин.
- Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко победил Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко из-за отсутствия украинского флага во время поединка против Ричарда Комми.
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