Об этом сообщает Reuters .

С ответным решением выступил министр культуры Ливана. В нем говорится, что фильм "пропагандирует гомосексуализм и сексуальную трансформацию", а также "противоречит ценностям веры и морали", умаляя важность семьи.

Министр внутренних дел Бассам Мавлави обратился к цензурному комитету Генеральной безопасности, который отвечает за решение относительно цензуры, и просит предоставить свои рекомендации.

Айман Мханна, исполнительный директор некоммерческой общественной организации Samir Kassir Foundation, считает, что такой шаг произошел на фоне "волны фанатизма".

"Это часть более широкой кампании, объединяющей Хезболлу, христианских ультраправых и других высших религиозных лидеров в целенаправленной кампании против ЛГБТ", - добавил он.

Ливан был первой арабской страной, проведшей неделю гей-прайда в 2017 году, и в целом его воспринимали как безопасную гавань для ЛГБТК-сообщества на консервативном Ближнем Востоке. Но в последнее время этот вопрос приобрёл большее внимание, вызвав напряжение.

В прошлом году Мавлави принял решение о запрете мер, "пропагандирующих сексуальные извращения" в Ливане. А недавно он сказал, что гомосексуализм представляет "непосредственную опасность" для Ливана и ему следует "противостоять". В случае гомосексуального акта "его убивают с первого раза, даже если он холост". Во вторник кабмин Ливана призвал граждан "держаться" семейных ценностей, не упоминая о ЛГБТК+ сообществе.

Что известно о фильме "Барби"

"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.

Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.

5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".

В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.

Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.

В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", что может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.

6 августа стало известно, что комедия Греты Гервиг превысила 1 миллиард долларов в мировом прокате, в том числе 459 миллионов долларов в Северной Америке и 572 миллиона долларов в мире.