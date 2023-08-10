Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Пропагандирует гомосексуализм и противоречит морали": в Ливане запретили фильм "Барби"

"Пропагандирует гомосексуализм и противоречит морали": в Ливане запретили фильм "Барби"

10 августа, 2023 четверг
08:28
Культура

В кинотеатрах Ливана запретили показ фильма "Барби". В минкульте страны говорят, что он "пропагандирует гомосексуализм и противоречит религиозным ценностям"

Об этом сообщает Reuters .

С ответным решением выступил министр культуры Ливана. В нем говорится, что фильм "пропагандирует гомосексуализм и сексуальную трансформацию", а также "противоречит ценностям веры и морали", умаляя важность семьи.

Министр внутренних дел Бассам Мавлави обратился к цензурному комитету Генеральной безопасности, который отвечает за решение относительно цензуры, и просит предоставить свои рекомендации.

Айман Мханна, исполнительный директор некоммерческой общественной организации Samir Kassir Foundation, считает, что такой шаг произошел на фоне "волны фанатизма".

"Это часть более широкой кампании, объединяющей Хезболлу, христианских ультраправых и других высших религиозных лидеров в целенаправленной кампании против ЛГБТ", - добавил он.

Ливан был первой арабской страной, проведшей неделю гей-прайда в 2017 году, и в целом его воспринимали как безопасную гавань для ЛГБТК-сообщества на консервативном Ближнем Востоке. Но в последнее время этот вопрос приобрёл большее внимание, вызвав напряжение.

В прошлом году Мавлави принял решение о запрете мер, "пропагандирующих сексуальные извращения" в Ливане. А недавно он сказал, что гомосексуализм представляет "непосредственную опасность" для Ливана и ему следует "противостоять". В случае гомосексуального акта "его убивают с первого раза, даже если он холост". Во вторник кабмин Ливана призвал граждан "держаться" семейных ценностей, не упоминая о ЛГБТК+ сообществе.

Что известно о фильме "Барби"

"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.

Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.

5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".

В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.

Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.

В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", что может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.

6 августа стало известно, что комедия Греты Гервиг превысила 1 миллиард долларов в мировом прокате, в том числе 459 миллионов долларов в Северной Америке и 572 миллиона долларов в мире.

Мир
Кино
Ливан
Читайте также:
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
8 августа, 2023 вторник
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
9 августа, 2023 среда
В Минобороны опровергли информацию ISW о рейде ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.71
    Продажа 41.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
09:35
Обновлено
Россияне ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: двое раненых
09:30
Власти РФ пытаются посилить цензуру, запугивают россиян об использовании VPN, - британская разведка
09:13
Ночью ВСУ уничтожили 7 "шахедов"
09:10
Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются недалеко от Бахмута
09:05
Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов на фронте, - CNN
08:56
Обновлено
В Ровенской области в результате атаки вражеских дронов разрушена нефтебаза, в Киевской и Хмельницкой областях работала ПВО
08:49
марш белорусской оппозиции в Варшаве
На годовщину фальсификации выборов в Беларуси оппозиция совершила марш в польской Варшаве
08:48
Обновлено
Число погибших в результате вражеского удара по Запорожью 9 августа возросло до трех
08:47
Эксклюзив
Оккупанты во время запусков КАБов по Херсонщине уронили три бомбы на собственные подразделения, - Гуменюк
08:47
С 11 августа на украинских дорогах заработают еще 50 камер автофиксации нарушений ПДД
08:20
Обновлено
Россия за сутки войны потеряла 580 военных, 16 танков и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:09
Алексей Данилов
Ни один человек еще не внесен в реестр олигархов из-за войны в Украине, - Данилов
08:03
OPINION
Дискуссия о "Родине-матери" заставляет переоценить советскую литературу
08:02
ЗАЭС потеряла питание из основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блекаута
07:05
Ежедневно через гуманитарный коридор в Сумской области из России в Украину переходят 170-200 человек, - Верещук
07:00
"Арис" - "Динамо": где и когда смотреть матч киевлян в Лиге конференций
06:49
Снят по истории жизни главной героини: вышел трейлер украинского фильма "Я, Нина"
06:24
Ким Чен Ын
Лидер КНДР призвал армию держать силы готовыми к бою
06:16
Недалеко от оккупированного Севастополя были слышны взрывы: минобороны РФ говорит об атаке БПЛА
05:59
Вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ: в ISW назвали причину
05:40
Обновлено
В Москве раздавались взрывы и возник пожар: власти сообщают об атаке дронами
04:50
Украина открыта для переговоров, но Путин не отказывается от имперских амбиций, - госдеп США
03:44
В Эквадоре убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио
03:16
Шторм в Норвегии разрушил дамбу на самой большой реке страны: эвакуированы тысячи человек
02:20
Президент США подписал указ об ограничении технологических инвестиций в Китай
01:52
Взорвавшийся под Москвой завод участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, – росСМИ
01:24
"Славия" – "Днепр-1": где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
01:11
ВАКС на 2 месяца продлил меру пресечения Коболеву
00:56
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
00:32
Правительство утвердило размеры ежемесячных доплат защитникам на время войны
00:28
Канада ввела новые санкции против Беларуси к годовщине псевдовыборов Лукашенко
00:08
В прошлом году в РФ произошло рекордное количество взрывов за последнее десятилетие, – СМИ
2023, среда
9 августа
23:45
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:29
Трагически погиб 18-летний украинский боксер. 12 августа он должен был дебютировать на профессиональном уровне
23:26
шпиён
В Германии арестовали военного Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
23:08
Боролись за жизнь 10 дней: умерла 16-летняя херсонка, ранена в результате обстрела окупантов
23:02
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
22:33
Зеленский подписал закон о цифровизации работы ОСББ
22:21
Обновлено
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV