Пропаганда РФ сфабриковала фейковый ролик о гибели 400 украинских военных
Российская пропаганда распространила фейковый ролик от мобильного оператора Киевстар, в котором компания якобы запустила благотворительную акцию "отправь сообщение со словом "Спасибо" на номер павших солдат"
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
"400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - говорится в видео.
Враждебная пропаганда говорит, что сейчас этот ролик якобы изъят, поскольку Киев "усердно пытается скрыть правду".
"Информация, что Киевстар призывает отправлять SMS-сообщения на номера погибших воинов, неправдива, сфабрикована и, очевидно, направлена на умышленное причинение страданий родственникам погибших и причинение общественного резонанса. Мы обращаемся ко всем с призывом не распространять указанную фейковую информация. Киевстар подает соответствующее заявление в правоохранительные органы для выявления, кто стоит за этой аморальной кампанией и привлечь виновных к справедливой ответственности", – говорится в заявлении мобильного оператора Киевстар, опровергающего этот фейк.
Центр стратегических коммуникаций напоминает, что некоторые мировые медиа продолжают считать и манипулировать на тему потерь ВСУ. Недавно The New York Times заявила, что общее количество убитых и раненых военных после начала полномасштабного вторжения России составило около полумиллиона человек. Из них – украинские потери – составляют, якобы, около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.
На что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Welt заявил: "Наша армия была совсем не так велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч солдат. Непонятно, почему журналисты распространяют такую дезинформацию о наших потерях", - добавил Данилов.
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Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 сентября.
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