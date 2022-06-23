Подборку свежих фейков на 23 июня обнародовал Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграм.

Дезинформация: СМИ РФ со ссылкой на издание Foreign Policy сообщили, что "украинские пилоты считают использование американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle опасным, а турецких "байрактаров" – фактически бесполезным. Все из-за значительного усиления российских ПВО".



Дезинформация: коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Херсонщины К. Стремоусов заявил: "ЕС рассматривает вариант депортации украинских беженцев, чтобы создать дополнительный мобилизационный резерв для ВСУ… Эта мера продиктована нежеланием жителей Юга и Востока Украины вступать в ряды ВСУ".

Дезинформация: Посольство РФ в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что "власть США должна признать: ВСУ непрерывно наносят удары по жилым кварталам Донецка. Ответственность за гибель мирных жителей несет не только киевский режим, но и Запад".

22 июня Россия распространяла дезинформацию о якобы "подрыве процесса исторического примирения россиян и немцев".

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