Пропаганда РФ называет "байрактары" напрасными и подчеркивает на "усилении российских ПВО": новая подборка фейков от страны-оккупанта
Российская пропаганда распространяет фейки о том, что использование "байрактаров" якобы бесполезно, а американских ударных беспилотников – опасно
Подборку свежих фейков на 23 июня обнародовал Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграм.
Дезинформация: СМИ РФ со ссылкой на издание Foreign Policy сообщили, что "украинские пилоты считают использование американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle опасным, а турецких "байрактаров" – фактически бесполезным. Все из-за значительного усиления российских ПВО".
Дезинформация: коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Херсонщины К. Стремоусов заявил: "ЕС рассматривает вариант депортации украинских беженцев, чтобы создать дополнительный мобилизационный резерв для ВСУ… Эта мера продиктована нежеланием жителей Юга и Востока Украины вступать в ряды ВСУ".
Дезинформация: Посольство РФ в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что "власть США должна признать: ВСУ непрерывно наносят удары по жилым кварталам Донецка. Ответственность за гибель мирных жителей несет не только киевский режим, но и Запад".
- 22 июня Россия распространяла дезинформацию о якобы "подрыве процесса исторического примирения россиян и немцев".
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