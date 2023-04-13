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Пропаганда РФ формирует фейки, используя ChatGPT

13 апреля, 2023 четверг
14:59
Новости

Российская пропаганда использует сервис ChatGPT для создания комментариев от имени сторонников политики Владимира Путина и ссылается на предсказание искусственного интеллекта по войне в Украине

Об этом сообщает издание Meduza.

Российские СМИ ссылаются в своих материалах на комментарии фейковых аккаунтов в соцсетях - речь идет о поклонниках Владимира Путина. Все чаще тексты для них формирует ChatGPT.

"Все такие материалы построены по одному шаблону. В начале публикации авторы обозначают информационный повод (например, Владимир Зеленский просит о вступлении Украины в НАТО), а затем сопровождают реальную новость пророссийскими комментариями иностранцев. Обычно эти комментарии оставлены анонимными аккаунтами без фотографий в профиле; идентифицировать их авторов невозможно", - говорится в сообщении.

Кроме того, СМИ ссылаются на предсказание чат-бота, предсказывающего светлое будущее российской экономике и предлагающего мирный план окончания войны в Украине.

Отмечается, что, несмотря на то, что ChatGPT может формировать ответы на сложные вопросы, такие материалы в СМИ не имеют никакой ценности, ведь ответы нейросети основаны на устаревших данных до 2021 года.

  • Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.
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