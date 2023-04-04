Пропаганда РФ активизировала распространение фейков о повестках и призывах в Украине, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия усложнила технологию распространения фейков о повестках и призывах в Украине
Об этом информирует Анна Маляр .
"Мы и к большому вторжению, каждую весну и каждую осень фиксировали информационные кампании РФ по теме повесток и призыва. Технология всегда была одна. Раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, речь идет о сути", - написала заместитель министра обороны.
Маляр объясняет, что враг распространял "дикий текст" повестки или анкеты призывника, а Министерство обороны опровергало эту информацию.
Сейчас Россия усложнила технологию. Теперь распространяет истории об "удивительных местах" вручения повесток и волнах мобилизации. Цель этих фейков дискредитировать и сорвать работу бывших военкоматов – территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Противник пытается манипулировать на страхе получения повестки и формировании общественного осуждения на работу ТЦК СП.
"После широкомасштабного вторжения этими ИПСО (информационно-психологическая операция, - ред.) трудно на что-то или на кого повлиять. Потому что перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год - трудно. На кону - государство, и все это понимают", – подчеркивает Маляр.
Заместитель министра обороны Украины пишет, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки выполняют стратегически важную для обороны государства задачу, там работают живые люди, они могут ошибиться или даже совершить нарушения.
"В таких случаях нужно действовать правовым путем. И главное, не стоит производить из таких случаев сенсацию и громкие заголовки", - добавила Маляр.
Горячая линия Министерства обороны.
- Также вражеские телеграммы распространяют фейк, что в одном из турецких магазинов классической одежды продается форма ВСУ.
- Российские агрессоры планируют депортировать украинцев с помощью фейковых судов на временно оккупированных территориях.
- Ранее Анна Маляр опровергла фейковую информацию о достопримечательностях для СМИ, которую сейчас активно распространяет российская пропаганда.
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