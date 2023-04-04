Об этом информирует Анна Маляр .

"Мы и к большому вторжению, каждую весну и каждую осень фиксировали информационные кампании РФ по теме повесток и призыва. Технология всегда была одна. Раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, речь идет о сути", - написала заместитель министра обороны.

Маляр объясняет, что враг распространял "дикий текст" повестки или анкеты призывника, а Министерство обороны опровергало эту информацию.

Сейчас Россия усложнила технологию. Теперь распространяет истории об "удивительных местах" вручения повесток и волнах мобилизации. Цель этих фейков дискредитировать и сорвать работу бывших военкоматов – территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Противник пытается манипулировать на страхе получения повестки и формировании общественного осуждения на работу ТЦК СП.

"После широкомасштабного вторжения этими ИПСО (информационно-психологическая операция, - ред.) трудно на что-то или на кого повлиять. Потому что перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год - трудно. На кону - государство, и все это понимают", – подчеркивает Маляр.

Заместитель министра обороны Украины пишет, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки выполняют стратегически важную для обороны государства задачу, там работают живые люди, они могут ошибиться или даже совершить нарушения.

"В таких случаях нужно действовать правовым путем. И главное, не стоит производить из таких случаев сенсацию и громкие заголовки", - добавила Маляр.

Адреса ТЦК СП.

Горячая линия Министерства обороны.