Об этом сообщило Радио Свобода.

Стало известно, что в госдуму России внесли законопроект о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", который пока распространяется только на "пропаганду ЛГБТ" среди несовершеннолетних.

Новый законопроект предусматривает запрет любой информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

Кроме того, известно, что поправки предусматривают также прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений" представляют "опасность для развития российского общества".

"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе сваливается на них каждый день, но и для всего общества, поскольку ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – комментируют авторы законопроекта.

Сообщается также, что закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних в России был принят в 2013 году. При этом с 2012 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей в стране выросло на 79%. Почти половина таких преступлений совершается против детей младше 14 лет и часто – членами семьи.

24 января в Германии 125 представителей католической церкви публично заявили о принадлежности к ЛГБТ-сообществу .

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