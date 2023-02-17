"Пропаганда не способна победить окончательно": Зеленский на кинофестивале Берлинале поблагодарил за недопуск сторонников Кремля

Видео президент Украины опубликовал в телеграмме.

"Хорошее кино вызывает эмоции. Культовое кино вызывает изменения. В борьбе человечества с любым злом всегда звучит два голоса: это правда и пропаганда. На время пропаганда способна заглушить правду. Но не способна победить окончательно. Если искусство не прекращает борьбу и понимает стоять в стороне – значит быть рядом со злом. Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что на кинофестиваль не допущены сторонники Кремля.

"Берлинале сделал свой выбор. На нынешний фестиваль не допущены институты и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России. Мы ценим это и благодарны за это. Это правда важно. Это не формальность – это справедливость. Мы благодарны за поддержку Украина, внимание к Украине, солидарность с Украиной", - говорится в видео.

Берлинский международный кинофестиваль проходит с 16 по 26 февраля. В этом году Украину представляют шесть фильмов: "Железные Бабочки" Романа Любого, "Ты меня любишь?" Тони Ноябревой, "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи, "Мы не угаснем" Алисы Коваленко, "Это свидание" Надежды Парфан, "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко.