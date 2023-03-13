Украинская документальная лента "Дом из осколков" о детском приюте в Лисичанске также была номинирована на "Оскар", однако проиграла "Навальному". В ответ на это второй режиссер и журналист Азад Сафаров заявил, что украинцы "не жалуются, а борются" и будут делать все, чтобы быть услышанными "даже в Голливуде".

"Мы должны были выиграть не потому, что мы из Украины, а потому что фильм глубокий, ценный и талантливо снятый датским режиссером Симоном Леренгом Уилмонтом и сделан крутой командой. Но сегодняшний вечер еще раз доказал, что российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где героев нет. А значит, у нас еще много работы", - говорится в сообщении.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил , что этот "Оскар" не заставит российскую оппозицию и народ двигаться, а эта награда – знак того, что "кто-то на Западе боится распада России". Он также подчеркнул, что необходимо и дальше продолжать активно продвигать украинские интересы в мире.

"Не забываем, что Навальный о бутербродах и Крыме говорил, и продолжаем бороться за нашу страну", - добавил Гончаренко.

Нардеп Роман Гришук также напомнил , что премия отказала Владимиру Зеленскому в выступлении, чтобы конкурс "не был политизирован".

"Оскар" отказывает президенту Зеленскому в выступлении, чтобы не было политизации конкурса и упоминания войны, и дает статуэтку фильмау о Навальном и Первой мировой войне. Все, что нужно знать о нынешней премии", - пишет он.

В свою очередь корреспондент Армия FM Андрей Давыдов отметил , что "Оскар" - это всегда о политике: "Премия "Оскар" — это всегда о политике. И в этом году исключения не было. Только качество этой политики — такое никакое", - пишет он.

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева прокомментировала коротко: ""Оскар" для Навального, какой же позор". Еще более сдержанно прокомментировал победу документалки основатель Ukraіner Богдан Логвиненко."Нах**льный", - пишет он.

Простые украинцы также не остались в стороне и возмутились таким решением организаторов:

"Пропаганда хорошего русского как образец аполитичности "Оскара". Очевидно, что мир не делает выводы из развязанной Россией войны в Украине. Единственное, чего заслуживает Россия сегодня, - распад, позор и ответственность за преступления. А точно не статуэтку американской киноакадемии и шанс на светлое будущее. Мир давал множество шансов России стать демократической, но все шансы они потеряли".