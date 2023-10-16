Пропаганда как часть рашизма: вышел заключительный эпизод проекта "Украина. Развенчивание мифов"

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

"В сегодняшнем видео мы раскроем пропаганду как еще один признак "русизма". Вы узнаете, что является первоисточником российской пропаганды, какие события в Украине привели к появлению отдельной ветви российского пропагандистского кино и как российская пропаганда перекликается с гитлеровской", - говорится в пресс-службе. .

Проект состоит из серий видеороликов, которые помогут больше узнать об истории противостояния РФ и Украины, разрушат многолетние мифы и раскроют природу российских преступлений.

Что известно об этом проекте

Ролик создан в рамках просветительского проекта Медиацентра Украины и Украинского института национальной памяти, чтобы развенчать мифы российской пропаганды.

31 августа презентовали первый выпуск, в котором рассказали о том, сколько действительно идет война между Украиной и Россией. Специалисты развенчивают миф о вроде бы гармоничном сосуществовании украинского и русского народов в течение лет и объясняют, почему российско-украинская война началась не в 2022, и даже не в 2014 году.

15 сентября просветительский проект "Мифы вокруг истории Украины и вся правда о рашизме" развенчивал стереотипы и предрассудки о настоящем украинском казачестве.

2 октября был презентован новый ролик проекта "Украина. Развенчивание мифов" о пути Украины к независимости.

12 октября презентовали новый ролик проекта "Украина. Развенчивание мифов" о том, как РФ превратила культ "победы" во Второй мировой в пропаганду.