Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

В оккупированном Мариуполе российские захватчики на время проведения "референдума" остановили обучение в школах и вместе с завезенными российскими учителями готовятся изменить украинские программы обучения.

"Для успокоения учителей им пообещали квартиры, успокоили, сказали, что все будет хорошо. Понятно, что все же их кинут, как и всегда делает Россия. Но это уже их проблемы. Что касается обучения. На сегодняшний день обучение конечно из-за этого "референдума" остановлено. Нашим детям объявлено, что они переведены на онлайн-обучение, однако интернета в городе нет, поэтому их просто разогнали по домам. С 1 октября школы переходят окончательно на российские стандарты обучения, преподавания украинского языка и литературы вообще отменяется, на сегодня это была час в неделю, но он все же был, так с 1 октября его не будет вообще", - сообщил Петр Андрющенко.

Советник городского главы Мариуполя сказал, что оккупанты завезли в город учебники для украинских школьников, в которых упоминается так называемая специальная операция.

"Приехала очередная партия учебников, которая имеет упоминания о так называемой спецоперации, то есть будет больше усиление пропагандистского направления. Пропаганда и антиукраинские нарративы действительно шагают по школе. Что дальше – будем смотреть. Единственное, что действительно стоит сказать, очень много детей из Мариуполя присоединились к настоящему. онлайн-обучение, организованное Министерством образования и науки Украины", - добавил он.

Глава комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что все учителя, которые будут пытаться преподавать по программам российских школ на временно оккупированных территориях Украины, будут считаться коллаборантами. Их будут ожидать последствия, предусмотренные законодательством Украины.

В Мариуполь 23 сентября, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb