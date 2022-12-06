Об этом на конференции Обсерватории по преподаванию истории в Европе в Страсбурге заявил заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге, передает Укринформ.

Берге подчеркнул, что жестокое, несправедливое и совершенно неприемлемое вторжение РФ в Украину изменило Европу, и что эта атака также является нападением на более широкие ценности, разделяемые всей демократической Европой.

По его словам, популярность российской поддержки этой войны подпитывается искаженным пониманием истории, подкрепленным ложью и националистической пропагандой.

"Угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня, это рост агрессивного национализма, отступление от демократии и исторический ревизионизм – пропаганда, смешанная с дезинформацией и языком ненависти, самым мощным примером чего является Россия", - сказал заместитель генсека Совета Европы.

Он отметил необходимость продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину.

Берге также подчеркнул важность укрепления демократии с акцентом на свободные и честные выборы, свободу выражения мнений, независимые судебные системы, разделение власти, исполнение судебных решений, сильное и активное гражданское общество и свободные СМИ.

В то же время он отметил важность преподавания истории как средство, которое дает критические способности для дискуссий и анализа природы демократии и угроз для нее.

Берге отметил, что недавно аналитическая Группа высокого уровня рекомендовала организации разработать новый правовой инструмент образования и демократии, и что главы государств и правительств стран-членов СЕ будут иметь возможность при необходимости продвинуть этот вопрос во время 4-го саммита Совета Европы.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой сочла российский режим террористическим.

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