Промзону в Соледаре контролирует мое подразделение, - депутат Киевсовета Погребиский

Об этом он заявил в субботу, 7 января 2023 года, на Facebook.

“Соледар под нашим контролем, под контролем 46-й аэромобильной! Промзону контролирует мое подразделение!” – говорится в сообщении.

Военный объяснил , в чем залог успеха защитников Соледара.

"Если в подразделении правильно построена система управления и осуществляется надлежащий контроль и наблюдение, все попытки врага, используя отдельные группы пехоты, штурмовать наши позиции разбиваются вдребезги. Это касается и наступательных действий с нашей стороны. Если командиры на своих местах, если они видят онлайн картинку (с помощью дронов) и принимают правильные решения, то все попытки врага становятся тщетными", - отметил Александр Погребиский.

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По его словам, "квадрокоптеры играют очень важную роль как в обороне, так и в наступлении".

"Бойцы никогда не будут отходить с позиций или оставлять их, если они чувствуют, что в подразделении выстроено управление, если совершается своевременный подвоз БК, и есть прикрытие. Да, конечно в Соледаре непросто, но у нас лучшие ребята и девушки, которые достойно дают отпор попыткам противника переломить ситуацию", - подытожил Погребиский.

Справка

Соледар – это соседний с Бахмутом город, расположенный к северо-востоку от него и фактически прикрывающий Бахмут со стороны Лисичанска.

Российская пропаганда в последние дни распространяет фейки о якобы успешном наступлении агрессоров на Соледар.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку, на фоне мощного сопротивления Украины россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали сосредотачивать больше сил вокруг соседнего города Соледар .

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