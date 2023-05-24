Об этом и не только писали международные издания 24 мая:

The New York Times

Одной из главных тем NYT и других изданий стала вероятность дефолта США, который может наступить в том случае, если демократы и республиканцы в Конгрессе не придут к соглашению и не заключат нужное соглашение. Тогда после 1 июня американскому правительству может не хватить денег, чтобы оплатить свои счета. Пока политики все еще не дошли до общего знаменателя, однако и президент Байден, и лидер республиканцев в Конгрессе Маккарти заявляют, что стремятся договориться.

Спрогнозировать последствия дефолта в США сложно, таких прецедентов еще не было, лимит госдолга США со времен Второй мировой повышали более 100 раз. Мировые медиа не зря акцентируют на этой теме, поскольку она напрямую касается международной экономической ситуации, а также хода войны в Украине, ведь самая большая поддержка направлена именно из США.

Бахмут. Новости и аналитика по поводу ожесточенных боев в этом украинском городе не сходят со страниц медиа. "Битва за восточноукраинский город Бахмут, по сути, завершилась. После 10 месяцев жестоких артиллерийских дуэлей, непрерывного продвижения войск и тысяч российских и украинских жертв, московские формирования контролируют промышленный центр, тогда как войска Киева пытаются оказывать давление на фланги города", – в конце концов пишет NYT и задает вопрос, что будет дальше для России, которая пролила там очень много крови. Российские войска выглядят истощенными, как говорят военные аналитики, после того, как понесли значительные потери в защите Бахмута. В целом, россияне не продемонстрировали способности захватить большую территорию в других местах. Вероятнее всего, армия России будет готовиться к контрнаступлению Украины и сосредоточится на обороне.

Не проходит и тема антипутинских военных группировок, которые пересекли границу России и проводят там свою операцию. Издание называет эти группировки проукраинскими бойцами и отмечает, что были замечены фото и видео, где видно использование бронемашин американского производства. Вместе с тем NYT цитирует спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера: "Я скажу, что сейчас мы скептически относимся к правдивости этих сообщений".

Фото: Reuters

The Washington Post

Несмотря на жестокое российское вторжение, пишет медиа, Украина позволяет российской нефти и газу пересекать свою территорию, чтобы обслуживать европейских соседей, принося прибыль Киеву и Москве и иллюстрируя, как тяжело врагам разорвать связи.

"Украинские чиновники требуют от своих западных партнеров ввести более жесткие санкции и разорвать практически все экономические связи с Россией, заявляя, что "нужно сделать больше", чтобы вывести из строя московскую военную машину. Но как бы сюрреалистически это ни выглядело, Украина настаивает на том, что у нее практически нет другого выбора, кроме как поддерживать собственные коммерческие соглашения, и лоббирует их сохранность, утверждая, что они оказывают определенные рычаги влияния на Кремль и помогают ограничить места, где российские военные наносят воздушные удары", – отмечают в WP.

Politico

Вопрос экономических отношений Грузии и России, в частности присоединение первой к экономическим санкциям против России, поднимает Politico, публикуя заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили относительно того, что прекращение торговли между Грузией и Россией не будет оказывать значительного влияния на российскую экономику. "Товарооборот Грузии с Россией составляет менее 1 миллиарда долларов в год, – говорит грузинский премьер. – Это смешно, не так ли? Этот 1 миллиард долларов не может повлиять на российскую экономику".

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии. Она одна из немногих стран Кавказа и Центральной Азии, чья торговля с Россией стремительно возросла после того, как Запад ввел санкции против Москвы.

Фото: Getty Images

The Guardian

Между тем Китай и Россия также усугубляют экономические связи. Премьер-министр России провел переговоры с Си Цзиньпином и подписал двусторонние пакты о дальнейшем инвестиционном, экспортном и спортивном сотрудничестве. Они договорились об углублении инвестиций в сфере торговых услуг, продвижении экспорта сельскохозяйственной продукции и активизации спортивного сотрудничества. Несмотря на свои заявления по поводу роли нейтрального посредника в войне в Украине, Китай перманентно идет на сближение с Россией в различных отраслях.

CNN

Норвегия поддержит обучение украинских военных на F-16. Однако власти страны еще не решили, передавать ли Украине свои истребители. Поэтому пока Норвегия рассматривает разные способы содействия обучению украинских пилотов.

Gazeta Wyborcza

О том, как укрепят украинскую армию истребители F-16, рассказывает "Выборча". С помощью истребителей F-16 украинцы смогут выгонять российские корабли из Черного моря. Но российская авиация и дальше будет оставаться серьезной угрозой, объясняют аналитики. "ВВС США год назад сертифицировали базу в Демблине для проведения базовой подготовки на самолетах F-16, но вопреки тому, что заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подготовка украинских пилотов в нашей стране еще не началась", – подчеркивают в издании. Как считают в "Выборчей", страны НАТО, скорее всего, передадут технику, произведенную в 1980-х годах, однако она будет с тщательно модернизированной авионикой и радарами. Модернизация позволит истребителям нести современные ракеты для дальнего поражения вражеских самолетов и наземных целей.

Фото: gettyimages