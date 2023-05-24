Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину Промышленный центр Бахмута под контролем россиян, американские бронемашины на территории России. Акценты мировых СМИ 24 мая
Обзор

Промышленный центр Бахмута под контролем россиян, американские бронемашины на территории России. Акценты мировых СМИ 24 мая

Андриана Стахив
24 мая, 2023 среда
22:24
Мир про Украину

Мировые СМИ обсуждают захват российскими войсками промышленного центра Бахмута и вероятное присутствие бронемашин американского производства на территории России, а также возможность дефолта США

Об этом и не только писали международные издания 24 мая:

The New York Times

Одной из главных тем NYT и других изданий стала вероятность дефолта США, который может наступить в том случае, если демократы и республиканцы в Конгрессе не придут к соглашению и не заключат нужное соглашение. Тогда после 1 июня американскому правительству может не хватить денег, чтобы оплатить свои счета. Пока политики все еще не дошли до общего знаменателя, однако и президент Байден, и лидер республиканцев в Конгрессе Маккарти заявляют, что стремятся договориться.

Спрогнозировать последствия дефолта в США сложно, таких прецедентов еще не было, лимит госдолга США со времен Второй мировой повышали более 100 раз. Мировые медиа не зря акцентируют на этой теме, поскольку она напрямую касается международной экономической ситуации, а также хода войны в Украине, ведь самая большая поддержка направлена именно из США.

Бахмут. Новости и аналитика по поводу ожесточенных боев в этом украинском городе не сходят со страниц медиа. "Битва за восточноукраинский город Бахмут, по сути, завершилась. После 10 месяцев жестоких артиллерийских дуэлей, непрерывного продвижения войск и тысяч российских и украинских жертв, московские формирования контролируют промышленный центр, тогда как войска Киева пытаются оказывать давление на фланги города", – в конце концов пишет NYT и задает вопрос, что будет дальше для России, которая пролила там очень много крови. Российские войска выглядят истощенными, как говорят военные аналитики, после того, как понесли значительные потери в защите Бахмута. В целом, россияне не продемонстрировали способности захватить большую территорию в других местах. Вероятнее всего, армия России будет готовиться к контрнаступлению Украины и сосредоточится на обороне.

Не проходит и тема антипутинских военных группировок, которые пересекли границу России и проводят там свою операцию. Издание называет эти группировки проукраинскими бойцами и отмечает, что были замечены фото и видео, где видно использование бронемашин американского производства. Вместе с тем NYT цитирует спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера: "Я скажу, что сейчас мы скептически относимся к правдивости этих сообщений".

Бахмут

Фото: Reuters

The Washington Post

Несмотря на жестокое российское вторжение, пишет медиа, Украина позволяет российской нефти и газу пересекать свою территорию, чтобы обслуживать европейских соседей, принося прибыль Киеву и Москве и иллюстрируя, как тяжело врагам разорвать связи.

"Украинские чиновники требуют от своих западных партнеров ввести более жесткие санкции и разорвать практически все экономические связи с Россией, заявляя, что "нужно сделать больше", чтобы вывести из строя московскую военную машину. Но как бы сюрреалистически это ни выглядело, Украина настаивает на том, что у нее практически нет другого выбора, кроме как поддерживать собственные коммерческие соглашения, и лоббирует их сохранность, утверждая, что они оказывают определенные рычаги влияния на Кремль и помогают ограничить места, где российские военные наносят воздушные удары", – отмечают в WP.

Politico

Вопрос экономических отношений Грузии и России, в частности присоединение первой к экономическим санкциям против России, поднимает Politico, публикуя заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили относительно того, что прекращение торговли между Грузией и Россией не будет оказывать значительного влияния на российскую экономику. "Товарооборот Грузии с Россией составляет менее 1 миллиарда долларов в год, – говорит грузинский премьер. – Это смешно, не так ли? Этот 1 миллиард долларов не может повлиять на российскую экономику".

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии. Она одна из немногих стран Кавказа и Центральной Азии, чья торговля с Россией стремительно возросла после того, как Запад ввел санкции против Москвы.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі

Фото: Getty Images

The Guardian

Между тем Китай и Россия также усугубляют экономические связи. Премьер-министр России провел переговоры с Си Цзиньпином и подписал двусторонние пакты о дальнейшем инвестиционном, экспортном и спортивном сотрудничестве. Они договорились об углублении инвестиций в сфере торговых услуг, продвижении экспорта сельскохозяйственной продукции и активизации спортивного сотрудничества. Несмотря на свои заявления по поводу роли нейтрального посредника в войне в Украине, Китай перманентно идет на сближение с Россией в различных отраслях.

CNN

Норвегия поддержит обучение украинских военных на F-16. Однако власти страны еще не решили, передавать ли Украине свои истребители. Поэтому пока Норвегия рассматривает разные способы содействия обучению украинских пилотов.

Gazeta Wyborcza

О том, как укрепят украинскую армию истребители F-16, рассказывает "Выборча". С помощью истребителей F-16 украинцы смогут выгонять российские корабли из Черного моря. Но российская авиация и дальше будет оставаться серьезной угрозой, объясняют аналитики. "ВВС США год назад сертифицировали базу в Демблине для проведения базовой подготовки на самолетах F-16, но вопреки тому, что заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подготовка украинских пилотов в нашей стране еще не началась", – подчеркивают в издании. Как считают в "Выборчей", страны НАТО, скорее всего, передадут технику, произведенную в 1980-х годах, однако она будет с тщательно модернизированной авионикой и радарами. Модернизация позволит истребителям нести современные ракеты для дальнего поражения вражеских самолетов и наземных целей.

F-16

Фото: gettyimages

Статьи
Новости
Мир
Экономика
Украина
Россия
Война с Россией
Бахмут
США
Военные новости
Читайте также:
Віктор Орбан
23 мая, 2023 вторник
Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты
24 мая, 2023 среда
Карта боевых действий за период с 17 по 23 мая. Кардинальное изменение ситуации в Бахмуте, россияне освобождают Белгородщину
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі
24 мая, 2023 среда
"Никто не вводил санкции во время нашей войны": премьер Грузии об отказе вводить ограничения против РФ
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
24 мая
23:47
Ubisoft назвала дату выхода видеоигры Assassins's Creed Mirage
23:37
Песков и Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 мая
23:23
Российских курсантов отправят на войну с Украиной, - ЦНС
22:55
Инфографика
УПЛ: как выглядит чемпионская гонка после матчей 24 мая
22:30
"Когда иранский дрон убивает беременную украинку, для чего это вам?": Зеленский обратился к народу Ирана
22:08
Токмак
Планировали обвинить ВСУ, но разоблачили себя: оккупанты обстреляли Токмак ракетой "За братву и за победу"
22:04
Обновлено
Тина Тернер
Умерла "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер
21:51
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Рейд РДК на территории РФ продолжается и как российские войска в Бахмуте загнали себя в ловушку. Колонка Сергея Згурца
21:45
Сергей Аксенов
Россия вывезла секретную документацию из Крыма, - Центр нацсопротивления
21:06
Спорт из Прованса: в Киеве с участием посла Франции открыли площадки для игры в петанк
20:43
Лого програми Разом! Beraber!
"Разом! Beraber!": в эфире телеканала Еспресо стартует новая программа с экспертной дискуссией по Крыму
20:30
Эксклюзив
У захватчиков на Херсонщине все так плохо с паспортизацией, что на псевдопраймериз позволяют голосовать с паспортом Украины, - облсовет
20:06
OPINION
Списано на войну
20:02
"Неудачник, перестань плакать и прими поражение": Хейни грубо обратился к Ломаченко
20:00
Дмитрий Ярош
У нас есть шанс закончить войну до конца этого года, - Ярош
20:00
Обзор
Победные новости 455-го дня войны: ВСУ применяют ракеты большой дальности и ждут крупную партию танков
19:51
Эксклюзив
Вокруг Северодонецка почти вся местность занята оккупантами, - председатель ВГА Стрюк
19:40
Санкции против России должны втрое уменьшить военную способность Кремля: о чем говорил Порошенко с вице-президентом Еврокомиссии
19:40
Эксклюзив
Лукашенко – идеальный гауляйтер для РФ, если начнется какая-то динамика – ситуация может взорваться, - советник Тихановской
19:37
Что делать киевлянам, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги | Объяснение КМВА
19:31
Москва, Белгород, Ростов – ждите: РДК и легион "Свобода России" отчитались об операции в Белгородской области
19:14
Эксклюзив
Советник мэра Мариуполя: российские войска выезжают из временно оккупированного города через Новоазовск в РФ
19:13
ВСУ уничтожили 4 артиллерийских подразделения и 2 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
19:00
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 28-го тура
18:59
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Россия вмешается, если в Беларуси попытаются свергнуть режим Лукашенко
18:55
"Шахтер" разгромил "Зарю" в сверхважном матче в борьбе за чемпионство УПЛ
18:37
Украина получит 17 млн евро на жилье для переселенцев
18:22
Марин Ле Пен
Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
18:22
Фейками о ранении Залужного РФ пытается уменьшить информационный шум из-за событий на Белгородщине, — Данилов
18:17
В Австралии скончалась 95-летняя женщина, которую полицейские ударили электрошокером
18:05
OPINION
Запад не устанет помогать Украине
18:00
Дмитрий Ярош
Украинский агент занимал высокую должность в оккупационной администрации Херсона и работал с Сальдо, - Ярош
17:52
Эксклюзив
Россия, вероятно, перебросила войска с полигонов в Беларуси на Белгородщину, - генерал-майор СБУ Ягун
17:43
Эксклюзив
Белорусские добровольцы
Когда Украина проведет контрнаступление, белорусские добровольцы могут сыграть важную роль в освобождении Беларуси, - советник Тихановской
17:39
Япония передаст Украине 100 автомобилей и 30 тыс. сухпайков
17:31
Эксклюзив
Лукашенко получит ордер на арест от Гааги, если докажут его причастность к похищению детей из Украины, - Огрызко
17:23
РФ обстреляла управляемыми авиабомбами детсад на Сумщине. Здание разрушено
17:17
Виктор Медведчук
Экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Медведчука лишили статуса адвоката
17:10
Эксклюзив
США не могут единолично передать российские активы Украине, - эксперт-международник Осипенко
16:57
Репарации за Вторую мировую: в Польше заявили, что Германия "трусливо прячется за юрисдикционным иммунитетом"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV