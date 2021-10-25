Промпроизводство в январе-сентябре выросло на 1,4%, - Минэкономики
Промышленное производство в Украине в январе-сентябре 2021 года выросло на 1,4%
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"По итогам января-сентября 2021 года промпроизводство в Украине выросло на 1,4%. В том числе в перерабатывающей промышленности - на 1,6%, добывающей - на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 1,2% ", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя министра экономики Владимира Гринюк, на рост промпроизводства в отдельных отраслях продолжает влиять благоприятная конъюнктура на внешних рынках.
"В частности, в сентябре наблюдался рост в добывающей промышленности. Также мы видим рост в инвестиционно-направленных видах деятельности, что свидетельствует об активизации реализации предприятиями инвестиционных проектов", - цитирует пресс-служба слова Гринюк.
В пресс-службе отметили, что производство инвестиционных товаров возросло на 2,5% и сформировало наибольший вклад в индекс промышленной продукции. В частности, производство мебели, другой продукции и монтаж машин и оборудования выросло на 5,5%, производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической продукции - на 0,8%, машиностроения - 0,7%.
В то же время, в снабжении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в сентябре наблюдалось уменьшение производства на 2,4% на фоне сокращения потребления природного газа из-за увеличения его стоимости, что повлияло на уменьшение распределения природного газа через местные трубопроводы. В частности, по данным Госстата, в августе 2021 использование газа уменьшилось на 24,6% по сравнению с августом предыдущего года.
Кроме того, отметили в ведомстве, в сентябре наблюдалось уменьшение производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за низкой сырьевую базу для переработки со стороны сельского хозяйства в условиях позднего начала сбора урожая подсолнечника.
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