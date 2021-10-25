Промпроизводство в январе-сентябре выросло на 1,4%, - Минэкономики

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"По итогам января-сентября 2021 года промпроизводство в Украине выросло на 1,4%. В том числе в перерабатывающей промышленности - на 1,6%, добывающей - на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 1,2% ", - говорится в сообщении.



По словам первого заместителя министра экономики Владимира Гринюк, на рост промпроизводства в отдельных отраслях продолжает влиять благоприятная конъюнктура на внешних рынках.



"В частности, в сентябре наблюдался рост в добывающей промышленности. Также мы видим рост в инвестиционно-направленных видах деятельности, что свидетельствует об активизации реализации предприятиями инвестиционных проектов", - цитирует пресс-служба слова Гринюк.



В пресс-службе отметили, что производство инвестиционных товаров возросло на 2,5% и сформировало наибольший вклад в индекс промышленной продукции. В частности, производство мебели, другой продукции и монтаж машин и оборудования выросло на 5,5%, производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической продукции - на 0,8%, машиностроения - 0,7%.



В то же время, в снабжении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в сентябре наблюдалось уменьшение производства на 2,4% на фоне сокращения потребления природного газа из-за увеличения его стоимости, что повлияло на уменьшение распределения природного газа через местные трубопроводы. В частности, по данным Госстата, в августе 2021 использование газа уменьшилось на 24,6% по сравнению с августом предыдущего года.



Кроме того, отметили в ведомстве, в сентябре наблюдалось уменьшение производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за низкой сырьевую базу для переработки со стороны сельского хозяйства в условиях позднего начала сбора урожая подсолнечника.