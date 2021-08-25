Промпроизводство в Украине за семь месяцев сократилось до 1,8%, - Госстат

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.



Согласно сообщению, промышленное производство в январе - июле замедлилось до 1,8% с показателя 2,1% по итогам полугодия. В частности, в перерабатывающей промышленности темпы снизились с 2,5% до 1,8%, а в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - остались на уровне 1,7%. В добывающей промышленности и разработке карьеров темпы выросли до 1,8% с 1,4%.



Отмечается, что в июле промпроизводство выросло на 1,3% по сравнению с июнем и на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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