Промоутер заявил, что заставит Фьюри провести обязательную защиту титула WBC через суд

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, WBC (Всемирный боксерский совет) в итоге будет вынужден назначить Уайта обязательным претендентом на титул Фьюри, несмотря на то, что отказалась санкционировать бой между британцами накануне из-за судебных проволочек.

"В суде мы сможем достичь условий, которых хотел Диллиан. Арбитражный суд должен принять решение, и я уверен, что оно будет более благоприятным по сравнению со стандартным решением WBC", - сказал Хирн.

Он выразил убеждение, что суд примет решение в пользу Уайта и Фьюри будет вынужден провести с ним поединок.

"В WBC вчера заявили, что они не могут назначить Диллана обязательным претендентом, поскольку подан иск, который будет передан в суд. Но я не сомневаюсь, что решение суда будет в пользу Диллиана и он станет обязательным претендентом для Тайсона Ф" Он будет обязан провести бой с Уайтом", - рассказал Хирн.

Напомним, 17 ноября WBC отказалась назначать бой Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта.

После этого Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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