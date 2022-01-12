Промоутер заявил, что Усик получит за реванш с Джошуа большие деньги

Об этом сообщает BoxingNews24.

По его словам, Усик останется в выигрыше оттого, что в контракте на первый бой с Джошуа был пункт о реванше, ведь сможет заработать много денег.

"Джошуа начнет тренировочный сбор в конце января или начале февраля. Это уже согласовано. Я не буду говорить о контракте, потому что он достаточно стандартен для такого боя. Усик очень доволен пунктом о матче-реванше. Его команда хотела подписать пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработают много денег", – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Усика за первый бой с Джошуа составил 3 млн фунтов ($4,1 млн), а британец заработал 15 млн фунтов ($20,5 млн). Гонорары в поединке распределялись в пропорции 80 на 20 в пользу чемпиона.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 22 декабря 2021 года стало известно, что Энтони Джошуа категорически отказался уступать соотечественнику Тайсону Фьюри право на бой с Александром Усиком.

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