Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен в интервью Second Out .

По его словам, переговоры по бою затянулись, поэтому его организаторам не хватит времени, чтобы устроить встречу Усика и Фьюри в начале марта, как планировалось ранее, поэтому боксеры, вероятно, встретятся в апреле.

"Очевидно, у нас не хватит времени для этого. Однако обе стороны готовы к бою и хотят, чтобы он состоялся. Я не думаю, что мы далеки от того, чтобы объявить о поединке. Осталось лишь несколько деталей, которые мы пытаемся согласовать" , – рассказал Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

20 января сопромоутер британца Боб Арум выразил убеждение , что бой между Усиком и Фьюри состоится не позже апреля 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb