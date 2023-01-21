Промоутер заявил, что бой Усика против Фьюри придется отложить
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесут с марта на апрель
Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен в интервью Second Out .
По его словам, переговоры по бою затянулись, поэтому его организаторам не хватит времени, чтобы устроить встречу Усика и Фьюри в начале марта, как планировалось ранее, поэтому боксеры, вероятно, встретятся в апреле.
"Очевидно, у нас не хватит времени для этого. Однако обе стороны готовы к бою и хотят, чтобы он состоялся. Я не думаю, что мы далеки от того, чтобы объявить о поединке. Осталось лишь несколько деталей, которые мы пытаемся согласовать" , – рассказал Уоррен.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 20 января сопромоутер британца Боб Арум выразил убеждение , что бой между Усиком и Фьюри состоится не позже апреля 2023 года.
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