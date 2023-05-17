Промоутер заинтриговал возможной датой боя Усик – Фьюри

Об этом сообщает Pro Box TV.

"Я действительно считаю, что любые деньги, о которых говорят в контексте этого боя, бледнеют по сравнению с тем, что можно заработать в Саудовской Аравии. Сейчас Усик и Фьюри ждут конца года, чтобы сразиться между собой на Ближнем Востоке, потому что именно там самые большие деньги", - сказал Боб Арум.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).