Промоутер заинтриговал возможной датой боя Усик – Фьюри
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает Pro Box TV.
"Я действительно считаю, что любые деньги, о которых говорят в контексте этого боя, бледнеют по сравнению с тем, что можно заработать в Саудовской Аравии. Сейчас Усик и Фьюри ждут конца года, чтобы сразиться между собой на Ближнем Востоке, потому что именно там самые большие деньги", - сказал Боб Арум.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Следующий поединок украинец должен провести летом против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 14 мая Александр Усик заявил, что Тайсон Фьюри сознательно сорвал переговоры о поединке, поскольку не собирался боксировать с украинцем весной 2023 года.
- 17 мая стало известно, что WBA готова назначить Деонтея Уайлдера следующим соперником Александра Усика, если Даниэль Дюбуа не обретет форму после травмы.
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