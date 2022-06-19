Промоутер заговорил о возвращении Фьюри на ринг

Об этом сообщает Boxing News 24/7 .

Арум считает, что бой Фьюри – Джойс может состояться в октябре.

"Он собирается драться, он любит это, поэтому ожидаю, что Фьюри вернутся в ринг до конца года. Думаю, если Джойс выиграет свой бой против Гаммера в начале июля, Фьюри – Джойс на "Уэмбли" в начале октября будет хорошим. поединком, если не лучшим. Это приведет к бою Фьюри против победителя Джошуа – Усик. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поединок проходил в Великобритании, потому что не думаю, что для бокса хорошо проводить подобный бой в Саудовской Аравии" , – сказал промоутер Боб Арум.

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Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле после победы над британцем Диллианом Уайтом он в очередной раз объявил, что завершает карьеру.

Джо Джойс провел в своей карьере 13 боев и ни разу не проигрывал.

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