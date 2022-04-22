Промоутер заговорил о бое Усика с лучшим боксером мира
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес готов сразиться с Александром Усиком
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам Хирна, Альварес всегда уверен в своей победе.
"Канело выглядит как зверь. Его шея размером с мое бедро. Он превратился в небольшого бойца второго среднего веса. Поэтому он очень маленький для полутяжелого веса, и это еще одно его достижение. Если вы поговорите с ним, то подумаете, что может никогда не проиграть. Канело думает, что способен победить Александра Усика и других", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.
- 8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.
- 12 апреля сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Великобритании.
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