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Промоутер заговорил о бое Усика с лучшим боксером мира

22 апреля, 2022 пятница
17:33
Спорт

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес готов сразиться с Александром Усиком

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Хирна, Альварес всегда уверен в своей победе.

"Канело выглядит как зверь. Его шея размером с мое бедро. Он превратился в небольшого бойца второго среднего веса. Поэтому он очень маленький для полутяжелого веса, и это еще одно его достижение. Если вы поговорите с ним, то подумаете, что может никогда не проиграть. Канело думает, что способен победить Александра Усика и других", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.

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Бокс
Энтони Джошуа
Сауль Альварес
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