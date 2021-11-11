Промоутер установил дедлайн для реванша Усик - Джошуа
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш британского боксера с украинцем Александром Усиком должен пройти не позднее июня
Об этом сообщает talkSPORT.
По его словам, второй поединок между украинским и британским тяжеловесами, вероятно, состоится в марте-апреле 2022 года.
"Реванш реально провести в конце марта или начале апреля. Через несколько недель мы начнем переговоры с командой Усика и определим место проведения боя. Вероятно, дедлайн для реванша - начало лета, но мы не планируем его проводить так поздно. Начало весны выглядит более реалистичным" , - рассказал Хирн.
Он добавил, что актуальным остается и вопрос о месте проведения поединка.
"Я поговорю с Александром Красюком и командой Усика, чтобы выбрать потенциальную локацию для этого поединка. Я хотел бы провести его в Великобритании, но есть другие варианты. Мы и прошлый бой были готовы провести где-то за границей, и тогда получилось грандиозное зрелище. Конечно, на этот раз поединок будет еще большим", - сказал Хирн.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 11 ноября стало известно, что Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не воспользовались шансом договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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