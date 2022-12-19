Промоутер Усика выдвинул ультиматум команде Фьюри

Об этом Красюк сказал отвечая на вопросы пользователей в Instagram.

По его словам, украинский и британский тяжеловес согласились встретиться, а их бой должен состояться не позднее 4 марта 2023 года.

"Обе стороны согласились биться. Бой должен состояться не позже 4 марта. Локация – любое место вселенной", - написал Красюк.

В то же время, отвечая на вопрос, не попытается ли Тайсон Фьюри снова оттянуть встречу и устроить поединок с Джо Джойсом из Великобритании, промоутер предупредил, что при таком сценарии бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и британцем вообще не состоится никогда.

"Этот бой либо состоится до 4 марта, либо не состоится никогда", – подчеркнул Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

13 декабря WBA обязала Александра Усика провести защиту чемпионского титула в поединке против Даниэля Дюбуа.

19 декабря стало известно, что британец Даниэль Дюбуа выбыл из-за травмы на полгода и не сможет воспользоваться правом на бой с чемпионом мира WBA украинцем Александром Усиком.

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