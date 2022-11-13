Об этом Красюк заявил в комментарии "Трибуне" .

"Сегодня IBF назначили Филиппа Хрговича официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно противоречивое решение, учитывая очередность обязательных защит, ведь первым в списке является Дюбуа от WBA. Во-вторых, такой бой мог бы удалить мир от ожидаемого исторического противостояния за абсолютного чемпиона", - пояснил Красюк.

В то же время, он отметил, что IBF (Международная боксерская федерация) все еще может сначала санкционировать бой Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

"Пока не назначена дата торгов, IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой ранг поединка является приоритетным для всех четырех организаций. Команды Усика и соперника уже имеют даже предыдущую дату для такого поединка - 18 февраля. Учитывая вышесказанное, IBF будет владеть всеми легальными инструментами, чтобы отдать приоритет большому поединку", - отметил Красюк.

Он также добавил, что сам Усик находился в статусе претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым тогда владел британец Энтони Джошуа, два года.

"Напомню, что Усик в статусе официального претендента ожидал поединка с Джошуа более двух лет", - сказал Красюк.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Тайсон Фьюри владеет поясом WBC (Всемирного боксерского совета). Еще один британец – Дэвид Дюбуа – является официальным претендентом на титул WBA.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе, которым владеет Александр Усик.

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