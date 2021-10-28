Промоутер Усика сообщил, что договорился о повторном бое с Джошуа
Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа договорились о повторном бое
Об этом сообщает Спорт 24.
Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что повторное сражение Усик - Джошуа состоится весной 2022 года.
"Реванш состоится весной 2022 года. О реванше мы уже договорились, а сейчас осталось договориться о деталях. О том, где и когда он состоится", – сказал Красюк.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.
- После этого Усик признался, что уже запланировал, когда завершит карьеру.
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