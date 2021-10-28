Промоутер Усика сообщил, что договорился о повторном бое с Джошуа

Об этом сообщает Спорт 24.



Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что повторное сражение Усик - Джошуа состоится весной 2022 года.



"Реванш состоится весной 2022 года. О реванше мы уже договорились, а сейчас осталось договориться о деталях. О том, где и когда он состоится", – сказал Красюк.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).