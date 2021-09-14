Промоутер Усика смоделировал все возможные варианты развития событий в бою с Джошуа

Об этом он рассказал в интервью TheGloveShow в YouTube.

По словам Красюка, он видит четыре вероятных варианта развития событий в бою Усика против Джошуа.

Первый - победа британца по очкам.

"Это вероятный вариант. Что для этого нужно? Для этого он должен проявить выносливость, характер, технику, тактику. Такую, которая преобладала над теми же умениями Усика. Возможно ли это? Мы не знаем и с удовольствием ждем этот поединок", - сказал Красюк.

Второй вариант - Джошуа побеждает досрочно.

"Он парень, который бьет, мы видели его поединок с Владимиром Кличко, и практически любой его поединок заканчивался травматично для его соперника", - подчеркнул Красюк.

Третий вариант - Усик выигрывает по очкам.

"Он на порядок быстрее, несмотря на свои габариты. Более опытный с точки зрения бокса и навыков, включая любительскую карьеру. Любительская карьера Джошуа состоит из 45 поединков, в рамках которых он стал чемпионом Европы, мира и Олимпиады. В Усика этот параметр 300 поединков ", - отметил Красюк.

Четвертый вариант - победа Усика досрочно.

"Почему бы и нет? Точно так же, как и в поединке с Беллью. Он технически выводит соперника из состояния комфорта, наносит тоннаж ударов, постепенно отбирая у него силы и ориентир в пространстве. И в дальнейшем просто заканчивает ставит жирную точку одним или несколькими ударами, что тоже возможно. Любой из этих вариантов имеет место быть", - убежден Красюк.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 10 сентября Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа.

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