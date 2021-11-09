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Промоутер Усика рассказал, кто принесет Украине следующий чемпионский титул

9 ноября, 2021 вторник
14:25
Спорт Денис Беринчик

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что Денис Беринчик станет следующим украинским чемпионом мира

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, Беринчик вплотную приблизился к титулу в легком весе (до 61,2 кг) и получит чемпионское сражение "только что ситуация в дивизионе сдвинется с мертвой точки".

"Теофимо Лопес наконец-то подерется с Камбососом и WBO назначит обязательного претендента. Беринчик - ближайший новый чемпион мира для Украины", - сказал Красюк.

В настоящее время украинец занимает третье место в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации). Следующий бой Беринчик проведет 18 декабря, имя его соперника пока неизвестно.

Сейчас чемпионами мира среди профессионалов два украинца. Александр Усик владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе.

Артем Далакян является чемпионом WBA в самом легком весе (до 51 кг).

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Бокс
Александр Красюк
Теофимо Лопес
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