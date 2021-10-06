Промоутер Усика раскрыл обстоятельства, которые делают Фьюри аутсайдером в бою с Уайлдером

Об этом он заявил в интервью BoxOffice.

По словам Красюка, у него есть предчувствие, что на этот раз Уайлдер победит Фьюри.

"У меня не очень хорошие ощущения в этом поединке для Тайсона Фьюри. Проанализировав все обстоятельства, я предпочту Деонтея Уайлдера. Не секрет, что у Фьюри очень сильное психологическое напряжение. У него проблемы в семье с новорожденным ребенком. Он две недели провел в госпитале, потом отец забрал его в тренировочный лагерь ", - рассказал Красюк.

По его убеждению, это негативно повлияет на психологическое состояние британского боксера.

"Очень сложно представить, чтобы такой семьянин и отец, как Фьюри, не думал о том, что происходит, и это не сидело у него в голове. Мы знаем, что он уже проявил себя недостаточно психически сбалансированным человеком. Я думаю, что в тренировочном лагере, когда нужно эмоционально и морально выдерживать пиковые нагрузки, может дать сбой его "софт", - считает Красюк.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.



5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $30 млн, а американец - $20 млн.

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