Промоутер Усика предложил Хижняку контракт в профи

Об этом он заявил в эфире UA: Первый .

По словам промоутера, заявление боксера о желании остаться среди любителей и выступить на Олимпиаде-2024, после поражения в финале Игр в Токио от бразильца Эберта Соузы, является эмоциональным.

"Думаю, что мнение по поводу желания биться на Олимпиаде в Париже, которое озвучил Александр, немного эмоционально. Оно было сформировано быстро после отрицательного результата. Я думаю, Александру нужно делать выводы по поводу своей тактики и переходить в профи. Если он останется в любителях , не факт, что не появятся новые перспективные звезды в его весе ", - сказал Красюк.

Он напомнил, что предлагал Хижняку перейти в профессионалы еще два-три года назад.

"Еще два-три года назад мы общались с ним по поводу перехода в профи с возможностью по-прежнему боксировать в любителях. Еще тогда я предлагал ему условия, как чемпиону Олимпиады, независимо от того, станет ли он им или нет. Сейчас мое предложение не меняется ", - заверил Красюк.

Он также пообещал сделать Хижняка чемпионом мира среди профи.

"Я ему предложу те же условия, как чемпиону Олимпиады. У меня есть понимание, как его вести и привести к титулу чемпиона мира за достаточно короткий срок. Александр сказал, что хочет взять реванш, но, думаю, к тому времени он уже будет в профи. За 3 года он если не будет чемпионом мира, то претендентом точно ", - убежден Красюк, который является промоутером Александра Усика.

Напомним, 7 августа Украинский боксер Александр Хижняк проиграл в финале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберту Соузу и получил серебряную награду.

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