Промоутер Усика отреагировал на предложение Фьюри отказаться от реванша с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик получил предложение отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа ради боя с его соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк в интервью Behind The Gloves.
По его словам, Усику поступали соответствующие предложения от представителей Фьюри, однако он будет придерживаться контракта и проведет второй бой с Джошуа.
"Есть разные разговоры, много говорят, кто-то пытается что-то предложить, но на данном этапе мы будем держать свое слово. Это не просто слова, они написаны на бумаге и подписаны всеми нами. Это означает, что в случае победы Усика, в Джошуа было право на реванш. Мы с этим согласились. Мы всегда держим свое слово ", - сказал Красюк.
Он также напомнил, что Тайсон Фьюри после победы над другим украинцем - Владимиром Кличко в 2015 году - не дал ему реванша.
"Не хочу никого обвинять, но я помню, как раньше некоторые очень известные супертяжеловесы не хотели давать реванш еще более известным супертяжеловесом. Имею в виду случай с Владимиром Кличко", - отметил Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
- 10 октября Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком.
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