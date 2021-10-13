Промоутер Усика отреагировал на предложение Фьюри отказаться от реванша с Джошуа

Об этом заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк в интервью Behind The Gloves.

По его словам, Усику поступали соответствующие предложения от представителей Фьюри, однако он будет придерживаться контракта и проведет второй бой с Джошуа.

"Есть разные разговоры, много говорят, кто-то пытается что-то предложить, но на данном этапе мы будем держать свое слово. Это не просто слова, они написаны на бумаге и подписаны всеми нами. Это означает, что в случае победы Усика, в Джошуа было право на реванш. Мы с этим согласились. Мы всегда держим свое слово ", - сказал Красюк.

Он также напомнил, что Тайсон Фьюри после победы над другим украинцем - Владимиром Кличко в 2015 году - не дал ему реванша.

"Не хочу никого обвинять, но я помню, как раньше некоторые очень известные супертяжеловесы не хотели давать реванш еще более известным супертяжеловесом. Имею в виду случай с Владимиром Кличко", - отметил Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.

10 октября Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком.

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