Промоутер Усика назвал самую большую проблему Фьюри
Александр Красюк, представляющий интересы украинца Александра Усика, поделился мыслями о недостатках обладателя титула WBC Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Fighting On The Inside Podcast .
"По моему мнению, самая большая проблема Тайсона Фьюри в жизни - у него нет цели перед самим собой, направления, куда идти. Да, он покорил определенные высоты, многого достиг и заработал довольно приличные деньги. Он не беден, ему не нужно вставать в 5:00 и идти на работу. Но что у него дальше? Ему всего лишь 34 года - это даже не половина жизни. Он может столкнуться с проблемами, потому что его мировоззрение не сформировано. Если Тайсон Фьюри не изменит свое мировоззрение и отношение к жизни, он столкнется с большими проблемами. Конечно, я не желаю ему проблем, но могу предсказать это. Фьюри может попасть в психологический лабиринт, из которого невозможно найти выход", - сказал Александр Красюк.
Промоутер Усика также сравнил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
"Если спросите о моих эмоциях, когда слышу имя Энтони Джошуа, я скажу: "Любовь, уважение, маскулинность, человек слова, смелость". У меня очень теплые чувства к Джошуа. Если спросите меня о Тайсоне Фьюри, я скажу : "Сочувствие, жалость, желание как-то помочь". Это парадоксально, когда имеешь такие чувства, говоря о такой огромной звезде бокса, но что есть, то есть. И это не мое отношение к нему. Это мое впечатление от его отношения к другим людям. Он автор этих эмоций, не я", - сказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
- 25 марта Усик и Фьюри сообщили WBA о том, что прекратили переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.
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