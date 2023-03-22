Промоутер Усика назвал главную причину срыва боя с Фьюри

Об этом Красюк заявил в интервью talkSPORT .

"Если я начну перечислять все требования Фьюри, не хватит и 15 минут. Был список вещей, которые он хотел получить в свою пользу, совершенно неприемлемых. Это было полное неуважение к Усику, как к объединенному чемпиону и бывшему абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе", - сказал Красюк.

Он отказался рассказывать детали переговоров, но констатировал, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе не состоится.

"Я не могу разглашать ход переговоров, это часть этики. Если я начну вдаваться в подробности, это будет выглядеть не очень хорошо. Возможно, если другая сторона захочет все рассказать, тогда мы сможем поговорить об этом. С сожалением в сердце я должен признать, что боя не будет. Усик возьмет небольшой перерыв и выполнит свои обязательства", – сказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).