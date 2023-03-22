Промоутер Усика назвал главную причину срыва боя с Фьюри
Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал главной причиной срыва переговоров с Тайсоном Фьюри неуважение к украинскому боксеру со стороны британца
Об этом Красюк заявил в интервью talkSPORT .
"Если я начну перечислять все требования Фьюри, не хватит и 15 минут. Был список вещей, которые он хотел получить в свою пользу, совершенно неприемлемых. Это было полное неуважение к Усику, как к объединенному чемпиону и бывшему абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе", - сказал Красюк.
Он отказался рассказывать детали переговоров, но констатировал, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе не состоится.
"Я не могу разглашать ход переговоров, это часть этики. Если я начну вдаваться в подробности, это будет выглядеть не очень хорошо. Возможно, если другая сторона захочет все рассказать, тогда мы сможем поговорить об этом. С сожалением в сердце я должен признать, что боя не будет. Усик возьмет небольшой перерыв и выполнит свои обязательства", – сказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Красюк объявил, что Усик после срыва поединка с Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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