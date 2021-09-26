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Промоутер Усика назвал главное условие реванша с Джошуа

26 сентября, 2021 воскресенье
16:40
Спорт

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа украинец должен немедленно провести с британцем реванш

Об этом он заявил в интервью Behind The Gloves.

По словам Красюка, в контракте на первый бой между Джошуа и Усиком прописан пункт об обязательном реванше в случае поражения британца, а боксеры должны провести второй поединок немедленно - без промежуточных встреч.

"Контракт, который мы подписывали, предусматривал не один поединок, а целых два. Так, у Джошуа есть право на использование опции реванша, немедленного реванша, уточню. По контракту нельзя провести промежуточный бой перед реваншем", - сказал Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
Александр Красюк
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