Промоутер Усика нашел "рецепт" победы над Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com.

По его словам, инструкцией для всех бойцов, как побеждать британца, является первый бой Энди Руиса против Джошуа, в котором он нокаутировал чемпиона.

"Бой Джошуа с Энди Руисом - как инструкция для всех бойцов. Но здесь есть важный момент. Джошуа не готовился к Руису, ведь тот был поздней заменой. Он проиграл случайно и через несколько месяцев исправил свои ошибки. Причем легко исправил. И вернул свои титулы", - сказал Красюк.

Он также обратил внимание, что бой против Усика будет для Джошуа первым серьезным противостоянием с левшой.

"Джошуа только раз дрался с левшой. Причем это был его первый титульный бой - с Чарльзом Мартином. Честно говоря, Мартин случайно стал чемпионом. Ему просто повезло взять титул без победы - соперник получил травму во время боя. Это был первый и последний опыт Джошуа в чемпионских боях против левшей. А технического и разумного левшу он вообще никогда не видел. Поэтому я считаю, что противостояние с Усиком будет самым тяжелым вызовом в его карьере", - убежден Красюк.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.

Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн.

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