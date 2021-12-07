Промоутер Усика нашел место, где следует провести бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала ББ.



По словам Красюка, если бой между Ломаченко и Камбососом состоится, то он должен пройти в Австралии.



"Бой с Ломаченко в Австралии - оптимальный вариант для Камбососа. Австралия - это индивидуальный рынок, который не полагается ни на Европу, ни на Америку. Они самодостаточны, у них есть PPV, зритель, платежеспособность - все три прибыльных составляющих бокса. У них это есть в достаточном объеме для того, чтобы удовлетворить запросы всех участников, включая промоутеров", - сказал промоутер Александр Красюк.

Следующий бой Василия Ломаченко пройдет против Ричарда Комми. Поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).

Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.

7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.

Промоутер Александр Красюк заявил, что ганец Ричард Комми способен создать Ломаченко больше проблем, чем новый абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос.

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