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Главная Спорт Промоутер Усика нашел место, где следует провести бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

Промоутер Усика нашел место, где следует провести бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

7 декабря, 2021 вторник
17:59
Спорт Василий Ломаченко

Промоутер Александр Красюк убежден, что Василию Ломаченко следует провести бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа в Австралии

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала ББ.

По словам Красюка, если бой между Ломаченко и Камбососом состоится, то он должен пройти в Австралии.

"Бой с Ломаченко в Австралии - оптимальный вариант для Камбососа. Австралия - это индивидуальный рынок, который не полагается ни на Европу, ни на Америку. Они самодостаточны, у них есть PPV, зритель, платежеспособность - все три прибыльных составляющих бокса. У них это есть в достаточном объеме для того, чтобы удовлетворить запросы всех участников, включая промоутеров", - сказал промоутер Александр Красюк.

Следующий бой Василия Ломаченко пройдет против Ричарда Комми. Поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).

Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

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Бокс
Александр Красюк
Теофимо Лопес
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