Промоутер Усика нашел место, где следует провести бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира
Промоутер Александр Красюк убежден, что Василию Ломаченко следует провести бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа в Австралии
Об этом он заявил в интервью YouTube-канала ББ.
По словам Красюка, если бой между Ломаченко и Камбососом состоится, то он должен пройти в Австралии.
"Бой с Ломаченко в Австралии - оптимальный вариант для Камбососа. Австралия - это индивидуальный рынок, который не полагается ни на Европу, ни на Америку. Они самодостаточны, у них есть PPV, зритель, платежеспособность - все три прибыльных составляющих бокса. У них это есть в достаточном объеме для того, чтобы удовлетворить запросы всех участников, включая промоутеров", - сказал промоутер Александр Красюк.
Следующий бой Василия Ломаченко пройдет против Ричарда Комми. Поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).
Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Промоутер Александр Красюк заявил, что ганец Ричард Комми способен создать Ломаченко больше проблем, чем новый абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос.
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