Промоутер Усика дал категорический прогноз на бой Ломаченко против абсолютного чемпиона мира
Гендиректор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что австралиец Джордж Камбосос способен победить украинца Василия Ломаченко только случайно
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу BoxOffice.
По его словам, у нового абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа практически нет шансов на успех в поединке против Василия Ломаченко.
"Ломаченко - номер один для Камбососа. Но в то же время Василий уже и последний номер для австралийца. Не вижу никаких шансов, кроме случайных, для Камбососа в бою с Ломаченко. Потом Джервонта Дэвис, потому что для Камбососа деньги могут быть более приоритетными", - сказал Красюк.
Он добавил, что для промоутера украинца Боба Арума, бой против абсолютного чемпиона не является приоритетным, потому что он хочет устроить Василию Ломаченко поединок с американцем Шакуром Стивенсоном в США.
"Арум не говорит открыто, но у него нет интереса делать Ломаченко бой в Австралии. Потому что ему гораздо интереснее делать бой Ломаченко с Шакуром в весе ниже. Но всегда боксер принимает решение. Арум не будет участником процесса. Он просто получит свои комиссионные с гонорара". Ломаченко", - объяснил Красюк, являющийся промоутером другого украинского боксера - Александра Усика.
Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Джордж Камбосос 28 ноября одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 15 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя между Джорджем Камбососом и американцем Дэвином Хейни.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное