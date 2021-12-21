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Промоутер Усика дал категорический прогноз на бой Ломаченко против абсолютного чемпиона мира

21 декабря, 2021 вторник
08:48
Спорт

Гендиректор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что австралиец Джордж Камбосос способен победить украинца Василия Ломаченко только случайно

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

По его словам, у нового абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа практически нет шансов на успех в поединке против Василия Ломаченко.

"Ломаченко - номер один для Камбососа. Но в то же время Василий уже и последний номер для австралийца. Не вижу никаких шансов, кроме случайных, для Камбососа в бою с Ломаченко. Потом Джервонта Дэвис, потому что для Камбососа деньги могут быть более приоритетными", - сказал Красюк.

Он добавил, что для промоутера украинца Боба Арума, бой против абсолютного чемпиона не является приоритетным, потому что он хочет устроить Василию Ломаченко поединок с американцем Шакуром Стивенсоном в США.

"Арум не говорит открыто, но у него нет интереса делать Ломаченко бой в Австралии. Потому что ему гораздо интереснее делать бой Ломаченко с Шакуром в весе ниже. Но всегда боксер принимает решение. Арум не будет участником процесса. Он просто получит свои комиссионные с гонорара". Ломаченко", - объяснил Красюк, являющийся промоутером другого украинского боксера - Александра Усика.

Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джордж Камбосос 28 ноября одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

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Бокс
Александр Красюк
Джордж Камбосос
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