Промоутер Усика анонсировал, когда состоится второй супербой украинца против Джошуа

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Красюка, конец мая - начало июня - это вероятная дата боя Усик - Джошуа.



"Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятных даты и три вероятных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усик - Джошуа, то конец мая - начало июня - очень вероятная дата", - заверил Александр Красюк.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).