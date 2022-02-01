Промоутер Усика анонсировал, когда состоится второй супербой украинца против Джошуа
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, анонсировал, что повторное сражение украинца с Энтони Джошуа состоится в конце весны - начале лета
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Красюка, конец мая - начало июня - это вероятная дата боя Усик - Джошуа.
"Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятных даты и три вероятных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усик - Джошуа, то конец мая - начало июня - очень вероятная дата", - заверил Александр Красюк.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Американский промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года.
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